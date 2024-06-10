Путин заявил, что армии РФ нужен высокий темп технологического обновления

Этот вопрос является важнейшим и определяющим, заявил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российской армии нужен высокий темп технологического обновления, этот вопрос является важнейшим и определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления", - сказал он.

"Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", - подчеркнул президент, назвав этот вопрос важнейшим и определяющим для страны.

Глава государства констатировал, что сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. По его словам, он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли. "Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение", - сказал он.

Путин выразил уверенность в том, что в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и будущее государств зависит от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими государствами.

Приветствуя участников ПМЭФ, Путин отметил, что на форум в этом году приехало свыше 12 тыс. человек из более чем сотни стран мира. "Это акционеры и руководители ведущих компаний, признанные эксперты и аналитики, политические, общественные, государственные деятели. По традиции форум в Санкт-Петербурге дает возможность не только завязать деловые контакты, договориться о сотрудничестве или дать старт перспективным проектам, но и в открытой дискуссии обменяться мнениями по актуальным тенденциям на глобальных и региональных рынках, сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире", - сказал президент РФ.