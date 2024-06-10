В Белоруссии заявили о полном выполнении задач совместных с РФ учений

Главным задачей было слаживание органов военного управления, отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики подполковник Эдуард Жмакин

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Белорусские и российские военные полностью выполнили задачи в ходе состоявшихся на территории Белоруссии совместных учений, направленных на совершенствование единой региональной системы ПВО двух стран. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики подполковник Эдуард Жмакин.

"На сегодняшний день итоги подведены. Они подведены в командовании [ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии], еще предстоит подвести итоги с нашими российскими коллегами. Но предварительные итоги звучат следующим образом: задачи, которые ставились перед нашей единой региональной системой, были выполнены все в полном объеме", - сказал он в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", видеозапись которого размещена на канале в YouTube.

Жмакин подчеркнул, что учения носили плановый характер, количество задействованных летательных аппаратов и экипажей было определено заранее. "Особенностью данного учения явились розыгрыши эпизодов нанесения огневого поражения по наземным целям, ведение воздушных противовоздушных боев, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп на элементы противовоздушной обороны, - рассказал подполковник. - Тем самым мы показываем, что тот опыт, который появляется в зоне проведения специальной военной операции Российской Федерацией, он передается нам, мы его используем, апробирум новые методы ведения борьбы, повышая свой боевой потенциал".

"Самым главным вопросом [в ходе учений] для нас было слаживание органов военного управления, это самое главное. Летчики разговаривают на одном языке, летаем мы практически на одних и тех же самолетах, уровень подготовки у нас одинаковый. Самое главное - нам сейчас добиться взаимопонимания в вопросах управления", - подчеркнул Жмакин.

В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Белоруссии и России под руководством командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны в республике прошли совместные летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС РФ. В ходе учений было отработано решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстояло практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск. К учениям привлекались авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС РФ.