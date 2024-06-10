Франция планирует отправить на Украину истребители Mirage (Financial Times, Великобритания)

FT: Макрон пообещал поставить Киеву истребители Mirage 2000 и обучить летчиков

Президент Франции Макрон заявил, что отправит на Украину партию истребителей Mirage. Читатели FT саркастически оценили эти планы. "Единственная подготовка, которая нужна киевскому режиму, — как подписывать документы о капитуляции", — пишут комментаторы.

Лейла Аббуд (Leila Abboud)

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его страна отправит на Украину партию истребителей “Мираж” и обучит пилотов управлять ими в рамках нового пакета помощи Киеву, чтобы противостоять наступлению России.

Это обещание было дано после того, как союзники по НАТО, в том числе Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды, обязались поставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства.

Макрон заявил, что Франция создает коалицию стран, владеющих моделью "Мираж" 2000 производства компании "Дассо Авиасьон" (Dassault Aviation), поэтому точное количество самолетов для отправки пока неизвестно.

“Цель заключается в том, чтобы пилоты и самолеты были на Украине к концу года”, — добавил он.

Союзники по НАТО предоставят Украине десятки истребителей F-16, начиная с этого лета, и уже несколько месяцев обучают украинских пилотов управлять ими.

“Мираж” — многоцелевой истребитель, впервые принятый на вооружение в 1970-х годах.

Модель 2000-5 — самая современная версия с усовершенствованным радаром, однако в ВВС Франции ее практически полностью заменил более совершенный аналог — “Рафаль” (Rafale).

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных союзников предоставить стране больше оружия и снять ограничения на его использование, в том числе разрешить Киеву атаковать российскую территорию.

В прошлом месяце Макрон заявил, что Украине должно быть позволено использовать оружие западного производства для ударов по российским военным объектам, а президент США Джо Байден дал более ограниченное разрешение.

В четверг Зеленский прибыл во Францию для переговоров с Макроном и участия вместе с Байденом в серии мероприятий, посвященных 80-летию высадки в Нормандии, переломившей ход Второй мировой войны.

Байден в своем выступлении в секторе “Омаха-бич” назвал президента России Владимира Путина “тираном” и поклялся в поддержке Украины.

Ожидается, что на встрече с Байденом Зеленский будет настаивать на увеличении военной помощи, а в пятницу выступит перед парламентом Франции.

При этом одна из недавних просьб Зеленского к западным союзникам отправить на Украину военных инструкторов, чтобы поскорее пополнить ряды ВСУ, до сих пор не удовлетворена.

Хотя французские официальные лица намекнули в прошлом месяце, что Париж может объявить о таком шаге, Макрон пока не взял на себя обязательств по отправке персонала для проведения обучения.

Однако в четверг он заявил, что ведутся переговоры с другими странами о создании “коалиции желающих” для отправки инструкторов.

“На это не должно быть никаких табу, поскольку это будет происходить на суверенной территории Украины”, — сказал он, добавив, что не считает это “фактором эскалации” против России.

Путин пригрозил атаковать западных солдат в случае их отправки на Украину и предупредил страны, что сочтет это серьезной эскалацией.

Макрон заявил, что Франция обучит и оснастит целую бригаду ВСУ численностью около 4 500 человек.

Неудачное контрнаступление Украины летом прошлого года продемонстрировало, что стране сложно организовывать масштабные военные операции с участием более нескольких сотен военнослужащих.

Еще одним признаком нарастающей напряженности в отношениях между Францией и Россией стало прозвучавшее в четверг объявление Москвы о том, что гражданин Франции арестован по подозрению в шпионаже.

Макрон подтвердил факт ареста и сказал, что этот человек был сотрудником неправительственной организации и на Францию не работал.

Статья написана при участии Бена Холла из Лондона

Комментарии читателей:

Gobsmacked old man

Чудненько. И куда всё это катится?

Democrat

Единственная подготовка, которая сейчас нужна киевскому режиму, — это как подписывать документы о капитуляции… Поджигателям войны из НАТО нужно хорошенько расквасить нос и еще немного врезать по башке, чтобы привести их в чувство. Эту услугу скоро им окажут их же избиратели. Хорошего дня...

Limburger

“Миражи” не принесут никакой пользы ВВС Украины. Потребуются годы на обучение пилотов, обслуживающего персонала, ремонтных бригад и так далее. Больше похоже, что Франция намерена лишь прорекламировать свой национальный бренд. Украине отчаянно нужна помощь. А у Франции есть оружие, которое нужно безотлагательно.

Stalker

Забавно: не прошло и года, как они наконец дозрели до эпитета “провальный” применительно к контрнаступлению ВСУ. А еще лучше, что они хотя бы походя признают, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. Будем надеяться, что к тому времени, когда самолеты, пилоты и наземные базы будут готовы, киевский марионеточный режим канет в историю.

Avivalasvegas

Похоже, даже Индия их в итоге не купила? Что ж, отправить этот лом на Украину всяко дешевле, чем утилизировать или хранить его во Франции.

NJAlcock

Это что, ремейк 1812 года? Французы маршируют на Москву? И Макрон в роли Наполеона?

Cree28

Круто, даешь стрельбу по мишеням! А они уже с установленными белыми флагами прибудут?

Ben Simpson

Главный момент здесь — кадровый голод. Если Запад не захочет закрыть этот пробел собственными войсками — а, по счастью, на это у них кишка тонка — эти самолеты никак не изменят исход конфликта.

Marc-Philippe

60-летние самолеты? Так, вот почему им придется ждать до конца года — чтобы набрать запчастей из музея…

MoreStatesmenPlease

Макрон с некоторых пор что-то размахался сабелькой. Совсем не так Франция вела себя в начале конфликта...

Phantom pot-hole filler

Почему этот Зеленский всюду появляется в своем занюханном черном свитере? Уж на годовщину высадки в Нормандии мог бы приодеться в костюм поприличнее.

Mill Reef

Да он просто косит под солдата. Потому что в реальной жизни он всего лишь клоун.