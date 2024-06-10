Первый испанский фрегат нового поколения спустят на воду следующим летом

Постройка головного фрегата класса F-110, предназначенного для ВМС Испании, продвигается с опережением графика на четыре месяца. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на Хуана Карлоса Диаса Куадра, возглавляющего соответствующую программу в компании Navantia.

По его словам, сейчас продолжается формирование корпуса корабля на верфи в Ферроле на Северо-Западе Испании.

Закладка первого фрегата класса F-110, Испания Naval Today

"У нас уже восемь блоков на стапеле, скоро будет десять, – рассказал Диас Куадра. – В следующем году – вероятно, в июне – мы спустим фрегат на воду".

В общей сложности корпус корабля состоит из 33 блоков.

В апреле 2019 года компания Navantia получила контракт на производство пяти фрегатов класса F-110 в интересах ВМС Испании. Стоимость сделки составила 4,325 млрд евро.

Резка стали для первого корабля серии "Бонифас" с бортовым номером F-111 началась в апреле 2022 года, а в августе 2023 года прошла церемония закладки. В декабре 2023-го началась резка стали для второго фрегата нового поколения. По словам Диаса Куадра, его производство опережает график на восемь месяцев, а постройка третьего корабля начнется уже в сентябре, что примерно на десять месяцев раньше запланированного.

Поставка первого фрегата ожидается в 2028 году.

Водоизмещение фрегатов F-110 составит около 6100 тонн, длина корпуса – 145 метров, ширина – 18 метров, осадка – 5 метров. Максимальная скорость – более 25 узлов. Экипаж – 150 человек.

Фрегаты собираются оснащать американской системой ПРО "Иджис" (Aegis) в комплекте с радарами AN/SPY-7(V)1 и установками вертикального пуска Mk.41 на 16 ячеек для применения зенитных ракет различного типа, включая SM-2 и ESSM. Кроме того, в арсенал включены: 127-мм артустановка от итальянской группы Leonardo, 30-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы, противокорабельные ракеты NSM и 324-мм торпедные аппараты.

На борту сможет базироваться многоцелевой вертолет типа SH-60 "Сихок" или NH-90.