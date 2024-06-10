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ЦАМТО

Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине

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Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

ЦАМТО, 7 июня. Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал 7 июня соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы CAESAR, по созданию на Украине производственного филиала.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал BFMTV.

"Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы CAESAR. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины", – сообщает канал.

Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы для СГ CAESAR.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
CAESAR САУ
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