Киев подписал соглашение с концерном KNDS по созданию филиала на Украине

ЦАМТО, 7 июня. Владимир Зеленский в рамках визита в Париже подписал 7 июня соглашение с франко-германским оборонным концерном KNDS, который поставляет Киеву гаубицы CAESAR, по созданию на Украине производственного филиала.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал BFMTV.

"Владимир Зеленский подписал соглашение с франко-германской компанией KNDS, производящей гаубицы CAESAR. Это соглашение позволит компании создать украинский филиал. Запасные части можно будет производить на территории Украины", – сообщает канал.

Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы для СГ CAESAR.