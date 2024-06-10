США выделят Киеву новый пакет помощи на $225 млн

Эти средства необходимы для восстановления электрической сети страны

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи на $225 млн, эти средства необходимы для восстановления электрической сети страны. Об этом сообщил президент США Джо Байден, который посещает Францию.

"Я объявил уже о шести пакетах помощи, которые предполагали выделение значительных средств. Сегодня я подпишу дополнительный пакет в размере $225 млн, который поможет вам восстановить электрическую сеть", - сказал президент во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Байден принес извинения Зеленскому за задержку с выделением масштабного пакета помощи, согласование которого в Конгрессе затянулось на несколько месяцев. "Я приношу извинения за недели, когда не было понятно, будут ли выделены средства, поскольку мы столкнулись с проблемами при принятии этого законопроекта", - отметил президент США.

Он вновь повторил слова поддержки в адрес Украины и обещал, что Соединенные Штаты не оставят Киев без помощи.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в пакет помощи на $225 млн могут быть включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Официальные лица также уточнили, что в него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронетехника, прицепы, патрульные катера, материалы для подрыва и запчасти. В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Украине и Тайваню на сумму $95 млрд. $61 млрд предназначен для Киева. Сразу после этого Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений стоимостью $400 млн. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.