Президенту Украины также поблагодарил Париж за помощь

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий.

"Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. <...> Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной", - сказал он, выступая перед Национальным собранием Франции.

Зеленский также поблагодарил Париж за помощь, в том числе на французском языке, но добавил, что Киеву нужно "все-таки больше".

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по Украине, но для этого должны быть признаны современные территориальные реалии.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".

Западные эксперты также скептически оценивают перспективы Украины вернуться к государственным границам 1991 года, на чем настаивают в Киеве, несмотря на отсутствие успехов на фронте. А в западных СМИ в последнее время появляются "аналитические статьи" о возможности завершения конфликта на Украине по так называемому корейскому сценарию, но украинские власти продолжают резко реагировать на такие публикации.