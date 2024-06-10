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Lenta.ru

Поставку французских «Миражей» ВСУ связали с утилизацией

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Фото: Benoit Tessier / Reuter
Фото: Benoit Tessier / Reuter.

Полковник Матвийчук: Франция передает Украине Mirage ВСУ вместо утилизации

Решение Франции передать Украине истребители Mirage 2000-5 связано с тем, что их снимают с вооружения и их необходимо утилизировать, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Опасность самолетов, готовящихся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), для России он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это истребители ВВС Франции конца 70-х годов прошлого века. Достаточно уже старая конструкция. Я полагаю, что они отдают их Украине, так как их снимают с вооружения Франции. Утилизировать их дорого. Лучше этот хлам отдать Украине, чтобы она их утилизировала в воздухе», — высказался Матвийчук.

Они передают четыре самолета. Никакой критической ситуации они на фронте сотворить не могут

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Он отметил, что точное количество самолетов, которые поступят в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пока не определено. Также не объявлена дата поставки.

Макрон добавил, что с 7 июня во Франции стартует программа подготовки украинских пилотов. После окончания курса Париж обеспечит поставки самолетов.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что обсуждает с Францией возможность поставки истребителей Mirage 2000. Других подробностей он тогда не приводил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
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