МО РФ: Киев целенаправленно ударил по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS

Пятая ракета поразила два жилых дома, отметили в МО РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Киевский режим совершил преступление против населения Луганской Народной Республики, целенаправленно ударив по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", - сообщили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре из пяти ракет. При этом одна ракета поразила два многоквартирных дома. "В результате, по предварительным данным, пострадали более 20 мирных жителей, среди которых есть дети", - добавили в Минобороны.