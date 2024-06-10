«Успехи в пилотировании достигаются за годы обучения и практики»: французские лётчики раскритиковали сроки подготовки пилотов ВСУ на истребителях Mirage 2000-5

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Ряд французских обозревателей заявляет о том, что доверие к заявлениям правительства страны подорвано в результате неожиданного решения президента Эмманюэля Макрона передать Украине истребители Mirage 2000-5.

Так, в издании Opex360 указывается, что власти неоднократно отрицали возможность такой поставки, ссылаясь на малочисленность парка этих самолетов в ВВС и сложность их поддержания в рабочем состоянии. Как заявлялось, вместо этого Франция сосредоточилась на адаптации советских Су-24 и МиГ-29 к западным вооружениям.

В издании отмечается, что в результате решения Макрона предстоит столкнуться с целым рядом проблем: усложнением логистических цепочек, форсированным обучением летчиков и нехваткой флота Mirage.

По словам Макрона, подготовка украинских пилотов займет 5-6 месяцев, и к концу текущего года ВСУ получат истребители вместе с экипажами.

Вот только для этого требуется гораздо больше времени

- поясняет автор.

В публикациях Escadrons de Chasse français («Истребительные эскадрильи Франции») указывалось, что летчик истребителя в мирное время достигает пика своих навыков только через 4-5 лет службы. За эти годы он проходит через целый ряд боевых миссий, чтобы стать технически гибким, тактически грамотным и продуктивным для подразделения:

Конечно, мы можем сократить срок обучения, чтобы поскорее бросить пилота в "опасные воды". Мы можем тренироваться за 3 месяца вместо 6, пропустить дозаправку в воздухе или облегчать некоторые моменты, если пилот условно «боеспособен», но за это придется заплатить [потерями] во время войны. Успехи достигаются годами обучения и практического пилотирования.

И это касается только начальной подготовки, вслед за которой летчик должен приобрести набор специфических квалификаций, связанных с выполнением боевых задач и применением оружия. А сделать это можно только в рамках оперативной эскадрильи.

В связи с этим французские лётчики критически относятся к возможности укоренного обучения украинских пилотов. Более того, их недовольство вызывает прогнозируемое расформирование собственного подразделения ради ВСУ.

Как отмечается в издании, единственным подразделением ВВС, оснащенным Mirage 2000-5, является эскадрилья 1/2 Cigognes, которая регулярно патрулирует небо в Прибалтике. Теперь же она будет распущена в конце года, если только ВСУ не будут переданы Mirage 2000-5, списываемые Грецией.