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ТАСС

Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром

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Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

На ней собираются поставщики вооружений Киеву, отметила официальный представитель МИД России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с установлением мира, так как на ней собираются поставщики вооружений Киеву. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не называйте это "мирной конференцией", потому что это не имеет ничего общего с миром, - сказала Захарова. - Те, кто выступают за мир, не поставляют вооружения в зону конфликта. Это очевидно, это практика международных отношений".

"Вы сейчас можете наблюдать, как те, кто продолжают поставлять оружие террористическому киевскому режиму, в то же время созывают так называемую мирную или на основе "формулы мира" конференцию, - отметила Захарова. - Они делают вещи, которые противоречат друг другу. Почему так? Потому что они вновь пытаются обмануть мировое сообщество".

Мероприятие в Швейцарии

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение данного мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
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