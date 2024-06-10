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ТАСС

МО РФ: Киев совершил преступление против населения ЛНР с использованием вооружения Запада

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Разрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске
Разрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Киевский режим ударил по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Киевский режим совершил преступление против населения Луганской Народной Республики, ударив по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", - сообщили там. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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