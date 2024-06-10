Эксперт считает, что передача ВСУ французских истребителей станет технологической ловушкой

Это связано с проблемой подготовки пилотов, отметил украинский военный эксперт Сергей Згурец

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Украина может попасть в технологическую ловушку с передачей ей французских истребителей Mirage 2000 из-за проблемы подготовки пилотов. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Сергей Згурец.

"Вопрос с Mirage 2000 может попасть в технологическую ловушку. Остаюсь сторонником подхода к увеличению количества F-16, которые имеют гораздо лучшие характеристики. Сейчас мы уперлись в темпы подготовки пилотов в США, Румынии, Дании. Возникает вопрос: где мы будем готовить пилотов на эти Mirage", - сказал он в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов этим летом. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. Точное количество истребителей, которые могут быть переданы, определят позже.