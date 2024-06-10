Кононенко: манипулятор ERA расширил возможности космонавтов при работе в открытом космосе

Космонавт рассказал, что устройство необходимо, в частности, для работы с полезными грузами на внешней поверхности станции

МКС, 7 июня. /ТАСС/. Применение робота-манипулятора ERA на Международной космической станции (МКС) значительно расширило возможности космонавтов при проведении внекорабельной деятельности, заявил спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью проведения работ с манипулятором. "ERA [European Robotic Arm] - это симметричный, шагающий манипулятор с семью шарнирами. <...> На манипуляторе есть телекамеры, с помощью которых проводится инспекция поверхности модулей российского сегмента МКС или определенных элементов станции без необходимости выполнения внекорабельной деятельности (ВКД). С манипулятором ERA возможности проведения работ ВКД значительно расширились", - сказал Кононенко.

Космонавт рассказал, что устройство необходимо для работы с полезными грузами на внешней поверхности станции, обслуживания российского сегмента МКС и поддержки задач внекорабельной деятельности. "Симметричная конструкция, две кисти с исполнительными органами, называемыми "захватами" (End Effectors), позволяет ERA перемещаться по поверхности российского сегмента, используя специализированные интерфейсы - летные базовые точки", - отметил космонавт.

По словам Кононенко, в частности с помощью манипулятора радиационный теплообменник и шлюзовая камера были перенесены с МИМ 1 (малый исследовательский модуль) и установлены на модуль МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль). "Манипулятор может работать в автоматическом или ручном режиме управления. Автоматический режим - это выполнение программных блоков автоматических команд управления под контролем космонавта. Ручной режим управления - более сложный. В этом режиме команды выдаются с помощью органов управления и космонавт контролирует перемещение манипулятора по обзорным мониторам, на которых отображаются виды с внешних камер", - рассказал он.

Космонавт также подчеркнул, что в ходе подготовки к работе с манипулятором космонавты изучают особенности его систем, пульты управления, автоматический и ручной режимы управления, разбирают нештатные ситуации. Далее в ходе практической части отрабатываются целевые миссии и типовые операции.