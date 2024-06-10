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ТАСС

Швейцария окажет Украине помощь в сфере цифровизации на $65,7 млн

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Федеральный совет утвердил взнос в размере 58,7 млн франков на следующие четыре года

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Швейцария в ближайшие четыре года окажет Украине помощь на 58,7 млн франков (около $65,7 млн) для развития цифровизации. Такое решение приняло швейцарское правительство - Федеральный совет.

На заседании 7 июня он "принял решение продолжить поддержку Украины в сферах цифровизации и электронного управления", говорится в сообщении правительства. Федеральный совет "утвердил взнос в размере 58,7 млн франков на следующие четыре года". "Таким образом, Швейцария поощряет Украину к осуществлению демократических реформ посредством цифровизации и способствует прозрачности государственных услуг. Эти две области необходимы для восстановления страны", - пояснили в правительстве.

22 мая Федеральный совет одобрил оказание помощи Украине в размере 1,5 млрд франков (более $1,63 млрд) в 2025-2028 гг. Выделение этих средств предусмотрено в рамках стратегии международного сотрудничества Швейцарии, общий бюджет которой на четыре года составляет 11,27 млрд франков (более $12,28 млрд).

Не входящая в Евросоюз Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, его санкции против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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