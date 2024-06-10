В Никарагуа заявили, что победа России в СВО будет победой мира

Спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за возможность встретиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Никарагуа поддерживает спецоперацию, победа России будет победой мира. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ.

"Надеюсь президент и вице-президент в порядке, мы следим за их политической деятельностью. Президент РФ Владимир Путин знает, что мы встречаемся и просил меня передать самые наилучшие пожелания президенту Даниэлю Ортеге и вице-президенту Росарио Мурильо", - сказал Лавров в начале встречи.

Со своей стороны, Ортега передал Лаврову "теплый привет от президента и вице-президента", а также Путину. "Я хочу также еще раз выразить поддержку СВО. Победа России будет победой мира", - сказал он.

Ортега поблагодарил российского министра за возможность встретиться и поздравил его с проведением ПМЭФ, "качество проведения которого из года в год становится все лучше". "Я считаю, что это этот форум является основополагающим для формирования нового миропорядка, над которым мы работаем с Россией, Китаем и другими странами", - отметил Ортега.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.