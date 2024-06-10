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ТАСС

Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО

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Денис Мантуров
Денис Мантуров во время посещения ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского».
Источник изображения: Ростех

По словам первого вице-премьера РФ, запрос на то, чтобы "перестроиться на гражданские рельсы" идет от самих участников спецоперации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Приток специалистов в реальный сектор экономики России ожидается после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Участники СВО настроены переходить в гражданскую сферу, несмотря на разницу в доходах, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Сегодня боец получает [от] 250 до 500 [тыс. рублей] и выше, в зависимости от того, какие он получает в том числе вознаграждения от подбитых танков и другой вражеской техники. То есть это цифры, мотивация, награда и огромный колоссальный риск, связанный с риском жизни. Поэтому в реальном секторе экономики, берем даже рост 42% по обработке за последние полтора года - это 78 тыс. рублей, это несравнимо по доходам, но все равно ребята настроены идти в реальный сектор. Поэтому в том числе по завершении СВО мы увидим приток специалистов в реальном секторе экономики, и мы должны обязательно провести этап их адаптации", - сказал он на сессии ПМЭФ "Кадры решают!".

Он добавил, что запрос на то, чтобы "перестроиться на гражданские рельсы" идет от самих участников СВО. "Мы здесь должны проявить максимум внимания ребятам, которые будут возвращаться и приходить работать в реальный сектор", - добавил Мантуров.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Мантуров Денис
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