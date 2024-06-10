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Военное обозрение

США близки к созданию буксируемых приманок для боевых самолётов

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Источник изображения: topwar.ru

Визуализация приманки AN ALE-55, развернутой позади F/A-18E/F Super Hornet

Соединенные Штаты постепенно приближаются к созданию забортовых приманок для своей боевой авиации, которые работают подобно буксируемой ГАС на военных кораблях, заставляя средства поражения противника концентрироваться на уничтожении ложной мишени, расположенной на значительном удалении от истинной цели.

Концерн BAE Systems объявил, что ВМС США заключили контракт стоимостью $95 млн для разработки «усовершенствованных капсул радиоэлектронного противодействия», предназначенных для защиты морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Компания утверждает, что уже провела успешное тестирование летной годности и эффективности работы капсулы, конструкция которой была разработана в ходе создания прототипа еще в 2021 году.

Источник изображения: topwar.ru

Прототип буксируемого модуля РЭБ для P-8A

Данный прототип снаряжен радиоэлектронной приманкой AN ALE-55, уже находящейся на вооружении истребителей ВМС F/A-18E/F Super Hornet и защищающей их от атак с земли и с воздуха. Модуль, оснащенный этой приманкой, следует за самолетом, с которым она связана оптоволоконным кабелем – через него можно выдавать команды, например, какие конкретно сигналы генерировать.

Параллельно с мая BAE Systems ведет в рамках контракта с ВМС разработку новой двухдиапазонной приманки (DBD), которая будет обладать улучшенными возможностями по сравнению с AN ALE-55, в том числе за счет снижения размеров и веса.

Источник изображения: topwar.ru

Визуализация разрабатываемой приманки DBD

В концерне заявляют, что, кроме приманок, буксируемые капсулы будут снаряжены дополнительными системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения, предназначенными в том числе для оказания помощи в обнаружении угроз. Как указывается, капсулы имеют открытую архитектуру и в перспективе могут быть оснащены оборудованием различного назначения.

Конструкция самой капсулы основана на ПКР AGM-84 Harpoon, одного из основных видов оружия в текущем арсенале P-8A. Вероятнее всего, модуль с приманкой будет устанавливаться на один из пилонов P-8A, находящихся под крылом самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Harpoon ПКР
P-8 Poseidon
Super Hornet
Компании
BAE Systems
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