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ТАСС

В Киеве рассчитывают получить от Европы истребители Eurofighter

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: © AP Photo / Petros Karadjias

Президент Украины также вновь указал на то, что Киев ожидает продолжения оказываемой Западом поддержки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Киев рассчитывает получить от европейских стран истребители Eurofighter EF-200 Typhoon, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Национальным собранием Франции.

"Убежден, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии (в мероприятиях 6 июня по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии - прим. ТАСС)", - сказал он.

Зеленский при этом вновь указал на то, что Киев ожидает продолжения оказываемой Западом поддержки.

Памятные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, означавшей открытие второго фронта в Западной Европе, проводятся с участием глав иностранных государств и ветеранов каждые пять лет. Россия не была приглашена на церемонию в этом году. Вместе с тем приглашение было направлено Зеленскому, который поддерживает националистические формирования на Украине.

6 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов этим летом. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
EF-2000
Mirage-2000
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