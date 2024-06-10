ВС Литвы получили новую партию автомобильной техники

ЦАМТО, 7 июня. Министерство национальной обороны Литвы 5 июня сообщило о поставке вооруженным силам страны военных внедорожников Mercedes-Benz G350d.

Как сообщается, полученная техника будет использоваться подразделениями ВС Литвы для выполнения задач перевозки личного состава и логистики.

Новый внедорожник G350d оснащен 3-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 183 кВт (249 л.с.) и обеспечивает высокую проходимость на бездорожье.

Контракт на приобретение автомашин был подписан в 2022 году. Общая стоимость закупки составляет около 32 млн. евро. Техника поставляется литовской компанией Veho Lietuva. Количество закупленных машин не разглашалось. Первая партия внедорожников была принята на вооружение в ноябре 2023 года. Сейчас получена оставшаяся техника.

Министерство национальной обороны заявило о намерении продолжить финансирование закупки оборудования, необходимого для обновления автопарка ВС Литвы и в 2024 году. В текущем году на модернизацию вооружений планируется выделить более 45% оборонного бюджета или почти 1 млрд. евро.