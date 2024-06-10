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ЦАМТО

ЛМЗ передал заказчику первый серийный корпус для ЗРК

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Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ")
Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ").
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 июня. Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") отгрузил первый серийный корпус для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) в адрес заказчика.

Перед этим изделие прошло весь цикл необходимых испытаний и проверок.

Корпус имеет массу 9 т, выполнен из специальной стали и отвечает всем требованиям для дальнейшей комплектации гусеничной машины.

"Решение задачи по серийному выпуску корпусов потребовало от нас колоссальной работы по подготовке производства, а также по набору и обучению персонала. На сегодняшний день завод готов к увеличению темпов изготовления этого вида продукции", – отметил исполнительный директор по ООО "ЛМЗ" Вениамин Сизов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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