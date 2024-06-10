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Известия.ru

Военный эксперт усомнился в эффективности обучения Францией 4,5 тыс. украинцев

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кошкин об идее Парижа обучить военных с Украины: они столкнутся с языковым барьером

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин 7 июня в разговоре с «Известиями» усомнился в эффективности обучения Парижем 4,5 тыс. украинских военнослужащих.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон в интервью TF1 анонсировал подготовку украинских летчиков и передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Также он уточнил, что Париж намерен обучить военным действиям 4,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что не считает данную помощь Киеву фактом эскалации.

По мнению Кошкина, это является политическим заявлением, которое находится в контексте заданного Вашингтоном информационно-политического контура.

«Просто Макрону надо продолжать что-то говорить. Если перевести в военно-техническую плоскость, то это, конечно, задачи очень сложные и малоэффективные. Что такое 4,5 тыс. военных? Это одна бригада. Для того, чтобы резервы сосредоточить только на харьковском направлении, они бросили 50 батальонов. То есть очень большое количество людей. Они думают, что именно вот эта бригада сможет быть супербоевой от того, что французы обучат?Также есть языковая проблема. Обучение будет вестись через переводчиков? Где взять столько переводчиков?» — сказал Кошкин.

6 июня сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрон, объявив о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении солдат, продемонстрировал отсутствие чувства ответственности. Пушков также отметил, что попытки французского президента доказать, что он «не занимается эскалацией», не помогают ему.

Ранее, 30 мая, газета Le Monde сообщала, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину и это может быть вопросом дней или недель.

5 июня военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что инструкторы НАТО на Украине станут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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