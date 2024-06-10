На Украину прибыли первые ЗСУ "Гепард" из наличия ВС Иордании

ЦАМТО, 7 июня. Судя по распространенным на украинских ресурсах фотоснимкам, Вооруженные силы Украины получили первые зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард" из наличия ВС Иордании.

По данным украинских силовых ведомств, группа военнослужащих ВСУ в течение двух месяцев проходила интенсивную подготовку эксплуатации ЗСУ "Гепард" в Германии.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны США 31 мая 2023 года объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Global Military Products Inc. (GMP) соглашения с фиксированной стоимостью на закупку и дальнейшую поставку ВСУ (после ремонта) 35-мм ЗСУ "Гепард". Стоимость контракта составила 118,376 млн. долл. Работы по ремонту выполнялись в Аммане (Иордания) со сроком завершения 30 мая 2024 года. В момент заключения контракта подрядчику были перечислены средства в размере 118,376 млн. долл. в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (Инициатива содействия безопасности Украины).

Подробности продажи не раскрывались, однако предполагалось, что ВС Украины будут поставлены 60 ЗСУ "Гепард" из состава ВС Иордании.

Компания Global Military Products является малым предприятием и специализируется на оборонных закупках. Ее офисы расположены в Тампе и Сарасоте (шт.Флорида) с логистическим центром в Сарасоте. Компания позиционирует себя как ведущий системный интегратор, специализирующийся на поставках боеприпасов, расходных материалов, вооружений и платформ, соответствующих стандартам армии США.

ВС Украины уже применяют ЗСУ "Гепард", которые были поставлены из состава ВС Германии. По состоянию на март 2024 года Германия передала ВСУ 54 установки. В целом власти Германии намерены передать Киеву 67 ЗСУ.

Справочно:

Министерство обороны Нидерландов и командование ВС Иордании достигли соглашения о поставке 60 снятых с вооружения ЗСУ "Гепард" в 2013 году. Соглашение также включало 350 тыс. боеприпасов для 35-мм пушек Oerlikon, 22 буксируемые 40-мм зенитные артиллерийские установки Bofors 40L70, 11 радиолокационных станций Flycatcher компании Thales, оказание услуг подготовки личного состава. Комплект поставки также включал 5 бронированных инженерных машин на шасси "Леопард-1" и 14 запасных шасси "Леопард-1" / "Гепард" для использования в подготовке, модернизации или в качестве источника запчастей. Стоимость контракта составила около 21 млн. евро (28 млн. долл.), включая затраты, связанные с обслуживанием систем и возвращением их к боеспособному состоянию. Первые 15 ЗСУ "Гепард" были переданы ВВС Иордании в 2014 году. Поставка была полностью завершена в 2016 году.