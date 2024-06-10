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Военное обозрение

«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Долгое время западные обозреватели иронически оценивали установку решетчатого навеса на российскую бронетехнику. Однако, когда на Украине стали дооборудовать танки Abrams аналогичной защитой, «злые языки» были вынуждены притихнуть. Теперь нападкам «экспертов» подвергается малогабаритная техника российских войск.

В американском издании The War Zone обратили внимание на оснащение вездеходов металлическими конструкциями, призванными защитить от атак дронов. Наряду с мотоциклами и багги эти машины активно используются для транспортного сообщения ближнего тыла с передовой. Небольшие размеры и высокая маневренность данной техники усложняет ее поражение вражескими беспилотниками. Порой она используется в ходе штурма позиций неприятеля.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснил военкор Александр Сладков, поставленные Минобороны китайские багги ломались еще на полигоне, в связи с чем их пришлось переделывать, заодно устанавливая защитные конструкции.

Квадроциклы не имеют брони и поэтому они очень уязвимы для БПЛА, артиллерии, мин, ПТРК и стрелкового оружия. Поэтому логично, что боевые гольф-кары оснащаются дополнительной защитой, превращаясь в мангалы на колёсах

- говорится в издании.


Несмотря на то, что над дополнительной защитой в виде решёток техники ВС РФ на Западе ёрничают, эти российские наработки активно внедряются и за рубежом, учитывая уроки украинского конфликта.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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