СМИ: Франция может отправить Украине истребители, которые Катар не смог продать Индонезии

Как указывает газета Le Monde, это один из немногих вариантов того, откуда Париж может взять самолеты для поставок Киеву

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Франция может передать Украине истребители Mirage 2000-5, которые Катар на протяжении многих лет пытается продать Индонезии. Об этом сообщает газета Le Monde.

Как указывает издание, это один из немногих вариантов того, откуда Париж может взять самолеты для поставок Киеву. Такая возможность появилась после того, как в феврале Индонезия отказалась закупать у Катара 12 самолетов стоимостью примерно 700 млн евро.

Согласно статье Le Monde, еще одним вариантом было бы отправить Украине истребители из французской эскадрильи, но для Франции это невыгодно. У самого Парижа менее 200 самолетов Mirage и Rafale, которых "едва хватает" для того, чтобы выполнять ежедневные миссии, отмечает газета. Mirage 2000-5 - самые старые истребители, стоящие на вооружении ВВС Франции.

Как заявил изданию директор центра исследований в области безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум, истребители Mirage 2000-5 "предназначены для противовоздушной обороны и ведения воздушного боя, но не для ударов по России".

6 июня президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Париж планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов этим летом. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. Точное количество истребителей, которые могут быть переданы, будет определено позже. Французский лидер добавил, что сейчас Париж обсуждает создание очередной "коалиции" по этому вопросу с партнерами, "окончательное число которых [он] не готов назвать" в настоящий момент.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и стоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват целей на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Тем не менее позже появилось несколько версий истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.