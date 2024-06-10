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ЦАМТО

Российские корабли прибудут на Кубу 12 июня

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 7 июня. Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел Кубы.

"В период с 12 по 17 июня 2024 года порт Гавана с официальным визитом посетит отряд ВМФ Российской Федерации в составе четырех кораблей: фрегат "Горшков", АПЛ "Казань", нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", – говорится в коммюнике на сайте ведомства.

В Гаване отметили, что прибытие российских кораблей отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.

В МИД добавили, что российские моряки выполнят программу мероприятий, которая включает визиты вежливости к командующему ВМС и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.

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Страны
Куба
Россия
Проекты
Ядерный щит
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