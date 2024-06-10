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ЦАМТО

ИМЗ локализовал производство порошковой металлургии

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Ижевский механический завод (ИМЗ)
Ижевский механический завод (ИМЗ).
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 июня. Ижевский механический завод (АО "ИМЗ") локализовал производство изделий порошковой металлургии и оптимизировал технологические процессы.

С целью оптимизации технологических цепочек было перемещено более 10 ед. оборудования, которое задействовано в производстве изделий порошковой металлургии: конусные смесители для приготовления металлического порошка, механические прессы-автоматы и проходные печи для спекания порошковых заготовок.

Теперь данное оборудование компактно размещено в одном корпусе дивизиона заготовительно-металлургического производства, что сократило перемещения на 30% и ускорило технологические процессы.

Сегодня участок полностью удовлетворяет собственные потребности производства в изделиях порошковой металлургии, которые используются для выпуска средне и слабо нагруженных деталей, работающих без ударных нагрузок. В номенклатуре – 50 деталей для пистолетного производства и специальной техники.

"Внедренные изменения позволили ускорить технологические процессы на 10% и расширить возможности порошковой металлургии на заводе. Загрузка участка составляет 10%, поэтому предприятие готово принимать внешние заказы на изделия порошковой металлургии", – отметил коммерческий директор АО "ИМЗ" Олег Сапожников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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