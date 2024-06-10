Швейцария заявила, что не может поставлять оружие Украине по причине нейтралитета

Президент Виола Амхерд напомнила, что ее страна ранее поставила Германии 25 танков Leopard 2, "которые не подпадают под ограничения, связанные с необходимостью соблюдения права нейтралитета"

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Швейцария не может поставлять Украине оружие из-за своего нейтралитета, но помогает ей гуманитарной помощью и пообещала 5 млрд франков на восстановление страны. Об этом заявила президент конфедерации Виола Амхерд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"По причине нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Но мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления и пообещали 5 млрд франков в качестве помощи на восстановление", - сказала Амхерд.

Однако президент напомнила, что ее страна ранее поставила Германии 25 танков Leopard 2, "которые не подпадают под ограничения, связанные с необходимостью соблюдения права нейтралитета", и сейчас обсуждает запрос от Rheinmetall на покупку еще и Leopard 1, которые потом ФРГ может направить Киеву.

"Право нейтралитета устанавливает для нас четкие границы в вопросе поставок оружия странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта", - сказала Амхерд. В то же время, по ее мнению, определенное пространство для действий в этой области оставляет то, что политика нейтралитета основывается на Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 года, когда война еще была легитимным средством продвижения национальных интересов. "Закрепленное в Уставе ООН право на самооборону и запрет на применение силы изменили ситуацию. Мы должны обсудить и обсудим это в Швейцарии", - заявила президент.

Берн подтвердил курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января внешнеполитической стратегии. Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Швейцария, занимая четко прозападную позицию в украинском конфликте, отходит от своей традиционной политики нейтралитета.