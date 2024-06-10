Войти
ТАСС

Швейцария заявила, что не может поставлять оружие Украине по причине нейтралитета

200
0
0
Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Президент Виола Амхерд напомнила, что ее страна ранее поставила Германии 25 танков Leopard 2, "которые не подпадают под ограничения, связанные с необходимостью соблюдения права нейтралитета"

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Швейцария не может поставлять Украине оружие из-за своего нейтралитета, но помогает ей гуманитарной помощью и пообещала 5 млрд франков на восстановление страны. Об этом заявила президент конфедерации Виола Амхерд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"По причине нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Но мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления и пообещали 5 млрд франков в качестве помощи на восстановление", - сказала Амхерд.

Однако президент напомнила, что ее страна ранее поставила Германии 25 танков Leopard 2, "которые не подпадают под ограничения, связанные с необходимостью соблюдения права нейтралитета", и сейчас обсуждает запрос от Rheinmetall на покупку еще и Leopard 1, которые потом ФРГ может направить Киеву.

"Право нейтралитета устанавливает для нас четкие границы в вопросе поставок оружия странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта", - сказала Амхерд. В то же время, по ее мнению, определенное пространство для действий в этой области оставляет то, что политика нейтралитета основывается на Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 года, когда война еще была легитимным средством продвижения национальных интересов. "Закрепленное в Уставе ООН право на самооборону и запрет на применение силы изменили ситуацию. Мы должны обсудить и обсудим это в Швейцарии", - заявила президент.

Берн подтвердил курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января внешнеполитической стратегии. Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Швейцария, занимая четко прозападную позицию в украинском конфликте, отходит от своей традиционной политики нейтралитета. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
ООН
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
28.09.2023
Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину
14.08.2023
Берн проводит расследование в связи с утечкой документа о схемах поставок оружия Киеву
02.03.2023
Запад обещал Украине поток танков. Но получился слабый ручеек
16.11.2021
Кленовая армия
29.03.2017
Натовская массовка
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой