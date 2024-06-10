"Будем внимательно следить". Кирби о визите российских кораблей на Кубу

Кирби прокомментировал визит отряда российских кораблей на Кубу

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. США будут внимательно следить за ходом визита отряда российских кораблей на Кубу, заявил в телеэфире координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

МИД Кубы ранее сообщил, что четыре корабля Военно-морского флота РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом.

Радио Sputnik писало, как объясняют западные СМИ прибытие российских кораблей в Карибский бассейн.