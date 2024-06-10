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На проходящем в Берлине авиасалоне ILA руководство немецкой компании Diehl Defence объявило о значительном увеличении производства зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, вызванном растущим международным спросом и продолжающейся войной на Украине.

В планах значится наращивание выпуска ЗРК до не менее 10 боевых единиц в год, начиная с 2026 года. При этом производство модификации средней дальности IRIS-T SLM «будет удвоено с 2025 года».

На сегодняшний день Германия поставила Украине 4 батареи IRIS-T SLM, которые используются в основном для защиты Киева от российских ракетных ударов. Также в мае 2023 года ФРГ обязалась передать ВСУ дополнительно 4 батареи. Одновременно Берлин намерен усиливать и собственную ПВО, ожидая первую отгрузку в октябре 2024 года.

IRIS-T SLM имеет дальность поражения 40 км. ЗРК способен перехватывать цели на высотах от очень малых до больших, работая на эшелоне до 20 км. Со слов производителя, такая универсальность позволяет системе эффективно поражать широкий спектр воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и баллистические ракеты.

ЗУР оснащена инфракрасной ГСН. Высокая маневренность ракеты достигается за счет двигателя с управляемым вектором тяги. За обнаружение целей отвечает РЛС, обеспечивающая 360-градусный охват, высокое разрешение, точное распознавание и одновременное уничтожение нескольких объектов. Комплекс оснащен высокоавтоматизированным блоком командования и управления, который облегчает бесшовную интеграцию с другими боевыми системами.

IRIS-T SLM отличается превосходными характеристиками при оперативном применении на Украине. По словам заказчика [ВСУ], система достигла 100-процентного поражения даже при отражении атак волнами

- говорится на сайте производителя, тиражируя распространяемые киевским режимом небылицы.