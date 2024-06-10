Войти
Военное обозрение

«Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Японское правительство выделило Киеву очередную помощь, отправив на Украину партию транспортных средств из наличия Сил самообороны Японии. Вся техника уже доставлена на территорию Украины. Об этом сообщило посольство Японии в Киеве.

Согласно сообщению, украинская армия получила 101 единицу транспортных средств. В партию вошли внедорожники Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata, а также инженерные машины PC-065b. Техника была доставлена морским путем в Польшу, а уже оттуда по железной дороге переброшена на Украину. В Японии надеются, что данная техника поможет ВСУ «приблизить победу».

Как пишет украинская пресса, данная партия техники не является инициативой Токио, о ее поставке стороны договорились еще год назад в ходе переговоров Зеленского с японским премьером Фумио Кисидой. Правда, за это время произошли некоторые изменения, вместо анонсированных гусеничных самосвалов Morook ВСУ получили инженерные машины PC-065b. Также в отправку должны были войти 20 тысяч продовольственных пайков, но о них ничего не говорится.

Источник изображения: topwar.ru

В Киеве очень рады полученной технике, у ВСУ сейчас проблемы с транспортом. Тем более что внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata японцы ВСУ уже поставляли, они хорошо знакомы украинским военным. Kogata — это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4М40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

Toyota Mega Cruiser — это японское транспортное средство высокой проходимости, которое является прямым аналогом американского HMMWV. Инженерная машина PC-065B используется Силами самообороны Японии для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки различных грузов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Япония
Продукция
HMMWV
Компании
Toyota
Похожие новости
09.12.2020
Экспорт растет: как США вооружают Украину
18.09.2019
Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией (Апостроф, Украина)
05.02.2018
Минобороны Украины подсчитало объемы полученной им помощи
01.08.2011
Рынок танков падает
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
08.04.2009
Вертолетный рынок в преддверии HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой