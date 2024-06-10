«Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств

Источник изображения: topwar.ru

Японское правительство выделило Киеву очередную помощь, отправив на Украину партию транспортных средств из наличия Сил самообороны Японии. Вся техника уже доставлена на территорию Украины. Об этом сообщило посольство Японии в Киеве.

Согласно сообщению, украинская армия получила 101 единицу транспортных средств. В партию вошли внедорожники Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata, а также инженерные машины PC-065b. Техника была доставлена морским путем в Польшу, а уже оттуда по железной дороге переброшена на Украину. В Японии надеются, что данная техника поможет ВСУ «приблизить победу».

Как пишет украинская пресса, данная партия техники не является инициативой Токио, о ее поставке стороны договорились еще год назад в ходе переговоров Зеленского с японским премьером Фумио Кисидой. Правда, за это время произошли некоторые изменения, вместо анонсированных гусеничных самосвалов Morook ВСУ получили инженерные машины PC-065b. Также в отправку должны были войти 20 тысяч продовольственных пайков, но о них ничего не говорится.

Источник изображения: topwar.ru

В Киеве очень рады полученной технике, у ВСУ сейчас проблемы с транспортом. Тем более что внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata японцы ВСУ уже поставляли, они хорошо знакомы украинским военным. Kogata — это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4М40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

Toyota Mega Cruiser — это японское транспортное средство высокой проходимости, которое является прямым аналогом американского HMMWV. Инженерная машина PC-065B используется Силами самообороны Японии для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки различных грузов.