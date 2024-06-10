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ЦАМТО

Заложен киль головного фрегата класса F-126 для ВМС Германии

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Источник изображения: Фото: bundeswehr.de

ЦАМТО, 7 июня. Немецкая NVL Group объявила о состоявшейся 3 июня на верфи Peene-Werft в Вольгасте церемонии закладки киля первого многоцелевого фрегата класса F-126 для ВМС Германии, "Нижняя Саксония".

В мероприятии приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус и другие официальные лица.

Подписанный с компанией Damen Schelde Naval Shipbuilding в 2020 году контракт первоначально предусматривал строительство для ВМС Германии четырех фрегатов нового класса F-126.

По состоянию на текущий момент, по информации NVL Group, компания Damen и Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии согласовали опцион на строительство еще двух кораблей серии. Соответствующее предложение уже представлено в бюджетный комитет немецкого Бундестага. После его одобрения будет подписано дополнение к контракту.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2020 года BAAINBw выбрало победителем тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии компанию Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. Партнером Damen выступают судостроительное предприятие Blohm+Voss, принадлежащее NVL Group, а также компания Thales Nederland (в качестве интегратора боевых систем).

Бюджетный комитет Бундестага 17 июня 2020 года одобрил выделение необходимых для строительства кораблей финансовых средств. Общая стоимость четырех фрегатов оценивается в 4,6 млрд. евро (5,45 млрд. долл.).

BAAINBw 19 июня 2020 года подписало с Damen Shipyards Group контракт на проектирование и строительство четырех фрегатов F-126 для ВМС Германии. Корабли будут построены на верфи Blohm+Voss в Гамбурге, а также частично на других предприятиях в Германии. Соглашение включает опцион на поставку еще двух кораблей.

Строительство кормовой части будет проходить на входящей в состав NVL Group верфи Peene-Werft в Вольгасте. Носовая часть корабля будет построена в Киле, где ее объединят с кормовой и отбуксируют морем на предприятие Blohm+Voss в Гамбурге, которое отвечает за окончательное оснащение, испытания и поставку фрегатов заказчику.

Церемонии резки первой стали для головного фрегата состоялась на принадлежащем NVL Group предприятии Peene-Werft в Вольгасте (Германия) 5 декабря 2023 года.

Согласно текущим планам, ходовые испытания головного корабля начнутся в 2027 году, а его передача ВМС Германии запланирована на 2028 год. Все четыре корабля планируется сдать к 2031 году. Фрегат класса F126 будет представлять собой корабль длиной 166 м и водоизмещением около 10 тыс. т с экипажем численностью до 198 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Damen Shipyards
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Разное
Строительство
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