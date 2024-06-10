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РИА Новости

"Проект на сотни миллионов". Что польские генералы готовят для России

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Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска Польского, в Варшаве
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска Польского, в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Варшава объявила о строительстве новой линии обороны на восточных границах

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В конце мая в Варшаве объявили инициативу "Восточный щит" по усилению государственной границы с Белоруссией и российской Калининградской областью. На это планируется потратить миллиарды долларов: обещают создать новую линию обороны с самыми современными технологиями, а главным куратором проекта выступит Пентагон. О том, что задумали поляки, — в материале РИА Новости.

Российский опыт

Подробности озвучил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, "Восточный щит" — крупнейшая операция по укреплению границы с 1945-го, серьезно меняющая структуру региональной безопасности. Тут ни в коем случае нельзя экономить — от этого напрямую зависит способность Польши отразить агрессию, подчеркнул глава военного ведомства. И понятно чью — разумеется, российскую.

Сотрудники польской полиции и военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе

Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

"Восточный щит" должен прикрыть 200-километровую границу Польши с Калининградской областью и 400-километровую — с Белоруссией. На масштабный проект за ближайшие четыре года Варшава собирается потратить десять миллиардов злотых (2,55 миллиарда долларов). Управлять строительством доверили Генеральному штабу Войска польского. Программа стартует уже в 2025-м.

Основной элемент "Восточного щита" — протяженные фортификационные сооружения, которые еще совсем недавно, согласно доктрине НАТО, считались анахронизмом. Однако высокая эффективность российской "линии Суровикина" в Запорожской области, сорвавшей прошлогоднее украинское контрнаступление, убедила западных генералов пересмотреть взгляды на военную науку. Изучая ход СВО, они пришли к выводу, что в условиях полномасштабного конфликта с технологически развитым государством подавляющая воздушная мощь не станет панацеей, а исход войны решится на земле.

Мачты и аэростаты

Вдоль границы возведут заборы, выроют траншеи и противотанковые рвы, установят "зубы дракона", оборудуют долговременные огневые точки, минные поля, защищенные хранилища для боеприпасов. Для быстрой переброски войск модернизируют дорожную сеть и мосты через водоемы. Кроме этого, в Варшаве планируют построить сеть передовых оперативных баз, подготовить логистические узлы к приему больших объемов военных грузов, заранее создать хранилища топлива для боевой техники.

Линию обороны оснастят всевозможным хай-теком. Поставят специальные мачты с системами предупреждения и слежения. Помимо визуального, акустического и радиотехнического наблюдения за местностью, они обеспечат польские войска в приграничье защищенной связью. Также на них установят комплексы для противодействия дронам. Информация с вышек в режиме реального времени пойдет в оперативные центры для анализа при помощи искусственного интеллекта.

Подобное использует ЦАХАЛ на границе с сектором Газа, однако они, напомним, не уберегли Израиль от рейда ХАМАС в октябре прошлого года. "Умные" системы наблюдения, завязанные на ИИ, попросту не "увидели" приближающихся боевиков и не успели оповестить военное руководство. Впрочем, у Польши еще есть время довести эту технологию до ума и протестировать ее на учениях.

Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии

Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Еще Варшава собирается купить у Вашингтона четыре разведывательных привязных аэростата. Цена — около 960 миллионов долларов. В 2027-м их подвесят над границей на высоте четырех километров, чтобы мониторить пространство в поисках воздушных объектов — самолетов и ракет — на расстоянии более 300 километров. Аэростаты интегрируют в систему ПВО.

Перевооружение армии

Одновременно Варшава затеяла самую амбициозную в НАТО программу по перевооружению армии. Уже заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Тысяча — южнокорейские K2 "Черная пантера", которые высоко котируются в мире, несмотря на дороговизну. Триста — американские M1A2 SEPv3. И те, и те — новые, с заводов. Для сравнения: весь танковый парк Великобритании сегодня — 227 машин.

Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. Пока оплатили лишь несколько десятков этих установок, но хотят купить еще 500. Реалистично ли это — большой вопрос. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить арсеналы. В частности, на днях Пентагон увеличил до 1,9 миллиарда сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство этих реактивных систем залпового огня взамен отправленных на Украину.

Советские БМП, отданные Киеву, Варшава собирается заменить собственными машинами — Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35.

Группа истребителей F-35A Lightning II

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong

Всего на военные нужды выделят до 2035-го 115 миллиардов долларов. В то время как другие члены НАТО неохотно тратят на оборону даже два процента ВВП, как того требуют правила альянса, Польша добровольно подняла этот показатель до четырех процентов. И на душу населения — больше всех.

Численность армии увеличится с 160 до 300 тысяч. Также сообщалось о переговорах с Лондоном о строительстве оружейного завода, который обеспечит не только польские войска, но и украинские.

Если все это осуществится, Польша получит действительно мощные вооруженные силы — фактически новую армию на современной технической базе. А оставшееся оружие советского образца, вероятно, отдадут Украине.

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