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Военное обозрение

Дальность подавления до километра: Колумбия создала мобильную систему для борьбы с дронами

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Колумбии и местная компания Codaltec создали мобильную систему Antidrón, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Как утверждается, она способна блокировать управление дронами, подавляя сигналы GPS, ГЛОНАСС и Wi-Fi, что оставляет БПЛА без связи с оператором.

Новый антидроновый комплекс уже развернут в составе ВВС. В его состав системы входит «ружье» типа Drone Inhibitor с антеннами, усиливающими электромагнитные помехи. Оно размещено на подвижной металлической опоре, которая расположена на шасси внедорожника Toyota Hilux 4x4. Данная установка обеспечивает горизонтальное вращение на 360°, угол вертикального наведения составляет 90°.

Как пояснили в командовании ВВС, эффективность работы новой системы (уже прошедшей испытания) обеспечит ее развертывание в составе групп охранения и обороны авиабаз, а также на других объектах вооруженных сил.

Источник изображения: topwar.ru

Система Antidrón работает на частотах Wi-Fi 2,4 ГГц, Wi-Fi 5,8 ГГц, GPS L1 и GPS L2 и функционирует совместно с радаром Sinder (от компании Codaltec), обладая дальностью подавления до километра благодаря сверхширокополосным антеннам направленного действия.

Новый ингибитор дронов может использоваться для защиты от атак БПЛА критически важных объектов, пунктов дислокации подразделений и войсковых колонн.

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Страны
Колумбия
Компании
Toyota
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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