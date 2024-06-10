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Военное обозрение

Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS

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Источник изображения: topwar.ru

На площадке проходящей в Берлине выставки ILA 2024 европейская компания MBDA впервые представила боевую систему, предназначенную для оснащения многоцелевого самолета FCAS «нового поколения», который разрабатывается в настоящее время Германией, Францией и Испанией.

Одним из основных вооружений перспективного истребителя станет показанный компанией аппарат RCM («удаленный носитель многодоменного многоцелевого средства поражения»). Эта летающая платформа, оснащенная турбореактивным двигателем, должна быть интегрирована с самолетом и осуществлять обмен данными в рамках концепции «боевого облака». Ее запуск осуществляется с борта истребителя.

RCM будет нести три типа полезной нагрузки в зависимости от требований миссии: боевую часть при выполнении роли барражирующего боеприпаса, радиоэлектронное оборудование в виде постановщиков помех для РЭБ, сенсоры для сбора разведывательной информации. Масса не снаряженного аппарата составляет около 340 кг, а максимальный радиус полета примерно 500 км.

RCM должен быть способен выполнять задачи как на коротких, так и на дальних дистанциях и действовать в так называемой стае. Система имеет возможность барражирования и в состоянии атаковать цели без доступа к спутниковой навигации GPS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
GPS
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1 комментарий
№1
10.06.2024 03:52
А вот это уже опыт СВО  который в НАТО тоже учитывается.Поражает боевой радиус 500 км и вес 340 кг.
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