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ТАСС

Эксперт: связи РФ и США будут зависеть от ситуации вокруг Украины и замороженных активов

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Американский политолог и аналитик Джон Кавулич считает, что Конгресс будет "основным катализатором в том, что касается очертаний двусторонних отношений" между Москвой и Вашингтоном во время правления нового президента Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном после проведения в США выборов президента вряд ли произойдет, ситуация вокруг Украины и действия Запада в отношении замороженных активов РФ будут основными факторами, влияющими на двусторонние связи. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

Эксперт прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина на встрече с руководством мировых информационных агентств. Это организованное ТАСС мероприятие состоялось 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер, в частности, констатировал, что после выборов в США американская политика в отношении Москвы не изменится. "Если президент Путин говорит о том, улучшатся ли двусторонние отношения, то он прав, поскольку между тем, какие они сейчас и какими они должны быть, сейчас огромный политический океан", - отметил Кавулич.

"Двусторонние отношения могут ухудшиться и быстро, если одно из государств этого захочет. Станут ли они лучше, зависит от ситуации в войне между Российской Федерацией и Украиной. Движение в сторону прекращения военного конфликта, при том, что политический конфликт может по-прежнему оставаться, даст импульс к улучшению двусторонних (и многосторонних) отношений", - добавил аналитик, являющийся президентом Американо-кубинского торгово-экономического совета.

"Однако, как и всегда, есть "но". Вопросы, касающиеся использования (и/или возвращения) активов ЦБ РФ примерно на $320 млрд, которые были заморожены за пределами Российской Федерации, будут невероятно сложными", - констатировал Кавулич, посетивший ПМЭФ. Как он отметил, кто бы ни победил на предстоящих выборах главы государства - демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп - для них обоих президентский срок, который начнется в январе 2025 года, будет последним. В связи с этим будет активизироваться политическая борьба между теми политиками, которые смогут претендовать на пост президента на выборах 2028 года.

В этих условиях, по его мнению, "Конгресс будет основным катализатором в том, что касается очертаний двусторонних отношений США и РФ" в период правления нового американского президента.

Политика США после выборов

Путин заявил ранее, что после выборов в США американская политика в отношении Москвы не изменится. "Мы думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет", - сказал российский лидер. По его словам, России, "по большому счету, <...> все равно", кто окажется в Белом доме. Как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Бывший президент Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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