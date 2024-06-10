Учений тьма: какие угрозы для России несут маневры НАТО Baltops 24

В этом году в учениях впервые принимает участие Швеция в качестве члена альянса

На Балтике начались крупнейшие морские учения стран НАТО Baltops 24. В этом году а них принимают участие 9 тыс. военных, 80 самолетов и 50 кораблей из 20 стран. Учения проходят ежегодно, но сейчас они проводятся в крайне непростое время и вызывают множество вопросов у ближайших соседей. Какие угрозы будут отрабатывать в ходе маневров и чем может ответить Россия — в материале «Известий».

Масштабы растут

Baltops 24 стали самыми представительными учениями за всю их историю. В прошлом году в них принимали участие 60 самолетов и столько же кораблей. В 2022 году — всего 14 стран и только 4 тыс. военнослужащих и лишь 40 боевых кораблей. Учения явно растут, как растет и количество стран — участниц блока НАТО. За последние два года к их числу добавились Финляндия и Швеция.

Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense Источник изображения: iz.ru

По программе учений морские и воздушные силы стран-участниц проведут тренировки по выполнению боевых операций на Балтике — обнаружение и борьба с подводными лодками, выставление минных заграждений и борьба с ними, высадка десантов, организация взаимодействия разнородных сил. На суше учения затронут территории Швеции, Польши, Литвы и Германии. Вполне вероятно, что в ходе Baltops 24 будет отрабатываться блокирование российского судоходства через Балтику между Санкт-Петербургом и Калининградом — сейчас, после приема в НАТО Финляндии и Швеции это стало в принципе возможным. Учебные боевые действия развернутся и в прибрежных водах шведского острова Готланд, и в водах Ботнического и Рижского заливов. Ожидается, что они завершатся 22 июня.

Показателен состав участников — объединенный экспедиционный корпус, который будет развернут на Балтике, в ходе учений возглавит Великобритания. Кроме нее в состав сил входят подразделения Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Исландии, Польши, Германии, Швеции и Финляндии. С одной стороны, все эти страны объединяет близость к Балтийскому и Северному морям, но кроме того, все они входят в блок НАТО и, конечно, отрабатывают взаимодействие в рамках общей политики блока по противостоянию Российской Федерации. Планируется проведение операций, в которых будут взаимодействовать военно-воздушные и военно-морские силы разных стран, будут выполняться разведывательные полеты и миссии совместного патрулирования, будет обеспечен информационный обмен между кораблями и самолетами разных стран под общим управлением штаба учений.

Фото: Allied Air Command Источник изображения: iz.ru

Что будут отрабатывать

В ходе переброски сил, которые принимают участие в Baltops 24, будут отрабатываться и логистика, и трансграничные перемещения в объединенной Европе — последние годы этому вопросу в НАТО уделяется особое внимание, так как перемещение больших войсковых группировок по густой и нагруженной транспортной сети Западной Европы затруднено. Пересечение военными грузами таможенных границ уже отрабатывалось ранее и отрабатывается в ходе этих учений.

Еще одним важным направлением Baltops 24 станут операции на море — сюда относятся как отработка защиты морской инфраструктуры стран-участниц маневров (трубопроводов, портов, паромов), — так и, вероятно, блокирование действий российского ВМФ. Конечно, сообща страны НАТО на Балтике могут обеспечить весьма внушительные морские силы, которые вкупе с авиацией и береговыми ракетными комплексами могут серьезно осложнить морскую связь между Калининградом и Большой землей. Такого рода действия наверняка будут отрабатываться в ходе маневров.

Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt Источник изображения: iz.ru

Конечно, на учениях большое внимание будет уделено и применению беспилотников. Силы стран НАТО готовятся применять и летающие, и морские дроны. Причем ожидается проведение операций как с надводными беспилотниками, так и с подводными аппаратами. Подводные дроны могут использоваться для поиска и обезвреживания мин и минных заграждений, но технически могут применяться и для разведывательных, и для диверсионных целей.

Еще одной целью учений Baltops 24 становится отработка действий на суше. Многие прибалтийские страны НАТО имеют сухопутную границу и с Россией, и с Белоруссией и, безусловно, будут отрабатывать взаимодействие ВВС и ВМС с сухопутными силами и противовоздушной обороной. Организация «зонтика» ПВО над основными точками базирования флота, выполнение амфибийных операций с высадкой десантов и занятием плацдармов, сопровождение оборонительных и наступательных действий на суше — всё это важные составляющие возможных действий сил НАТО в случае кризисной ситуации. Сюда же относится блокирование датских проливов и вообще блокирование военно-морскими силами любых маршрутов движения кораблей на Балтике. НАТО начинает воспринимать Балтику как свое внутреннее море и соответствующим образом планирует свои возможные операции в той или иной ситуации.

Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken Источник изображения: iz.ru

Всё это становится сценариями учений Baltops 24 и проводится под лозунгами оборонительного характера альянса НАТО. Хотя на самом деле от отработки взаимодействия сил в обороне до совместного планирования атаки на другие страны всего один шаг. Как же будет реагировать на происходящее Россия? В первую очередь, конечно, мы будем пристально наблюдать за ходом учений и будем фиксировать и возможности, и нюансы тактики, и степень боеготовности сил стран-участниц. Во вторую очередь мы наверняка найдем, что продемонстрировать нашим потенциальным противникам — есть как симметричные ответные меры, так и асимметричные. Мы можем провести собственные маневры с участием разнородных сил на Балтике, а можем показать возможности наших ракетных бригад в прилегающих к Балтике военных округах, которые могут в случае конфликта моментально купировать любую угрозу. В-третьих, наши стратегические ядерные силы являются надежным гарантом мирного неба, и очередные учения с их участием также можно приурочить к балтийским маневрам стран НАТО.

Дмитрий Корнев