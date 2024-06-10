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Байден ясно дал понять, что Украина не будет членом НАТО (infoBRICS, Китай)

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

Бразильский политолог Лейрос: Байден однозначно отказался принять Украину в НАТО

Украине стоит распрощаться с мечтами о вступлении в НАТО, пишет infoBRICS. Автор статьи считает, что Байден более чем ясно обозначил позицию США на этот счет в своем недавнем выступлении. Теперь Киеву придется самостоятельно нести ответственность за совершенные ошибки.

С 2022 года среди чиновников и экспертов активно обсуждается возможность вступления Украины в НАТО. В ответ на российскую спецоперацию некоторые страны НАТО пообещали Киеву членство в альянсе. Однако становится все более очевидным, что блок не заинтересован в принятии Украины в свои ряды.

В своем недавнем заявлении президент США Джо Байден сказал, что его "видение мира" не обязательно включает в себя вступление Украины в НАТО. Его слова прозвучали в интервью журналу TIME 28 мая. В интервью он прокомментировал актуальные вопросы текущей американской политики, включая Украину, Израиль и выборы. По его словам, правильное понимание "мира" [на Украине] должно ставить во главу угла обеспечение того, чтобы Россия не начала боевые действия вновь в будущем. При этом возможное вступление Киева в НАТО не является необходимым.

Байден подчеркнул "важность" сотрудничества между США и Украиной — особенно в том, что касается поставок оружия в ходе нынешнего конфликта. Похоже, он ценит материальный аспект отношений с Киевом больше, чем формальный. В этом смысле он понимает, что США уже выполняют свою роль в плане помощи Украине, и нет необходимости добиваться членства страны в военном блоке.

Байден также считает, что, поставляя оружие Украине, США уже помогают украинцам "защитить себя" в будущем. Другими словами, он дал понять, что Вашингтон не желает делать для Украины ничего сверх того, что он уже делает — а за свое будущее украинцы отвечают сами.

"Мир для Украины означает "уверенность в том, что Россия больше никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует ее. Вот как выглядит мир. И это не означает их членство в НАТО (...) Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", — отметил президент США.

В то же время Байден повторил ошибочную риторику о том, что конфликт на Украине — это попытка реализовать самую скромную амбицию Москвы. Президент США считает, что если Украина проиграет, то Польша, страны Балтии и другие европейские государства вскоре также столкнутся с Россией в военном конфликте. Он также высоко оценил собственную работу в качестве лидера военной сверхдержавы, назвав вступление Финляндии в НАТО и расширение военного блока победой — несмотря на конфликтную ситуацию с Москвой.

На самом деле позиция Байдена отражает нетипичный для его заявлений политический реализм. Обычно президент США использует в своих выступлениях чрезмерно агрессивную и нереалистичную риторику, выступая за откровенно воинственную политику в отношении Москвы. Однако, несмотря на эти особенности, Байден, похоже, не готов признать вступление Украины в НАТО. Что неудивительно.

Для любого серьезного военного аналитика вступление Украины в НАТО всегда казалось крайне маловероятным. Несмотря на очень тесные отношения с главными западными державами, Киев играет роль союзнического прокси-государства в военных планах НАТО. Альянс не заинтересован в том, чтобы среди его членов была страна, находящаяся в состоянии военного конфликта, поскольку это потребовало бы задействования положения о коллективной обороне, автоматически вовлекающего всех членов в боевые действия. На данный момент для блока более интересным представляется сохранение Украины в качестве внешнего союзника, которого можно использовать против военного противника, не вызывая при этом необходимости мобилизации стран-членов.

Байден явно лицемерит, когда говорит, что США уже достаточно помогают Украине. Единственная цел, которую преследует Вашингтон, поставляя Киеву помощь — это затягивание конфликта, поскольку американское оружие не способно изменить окончательный исход боевых действий или гарантировать, что Киев "сможет защитить себя в будущем". Байден просто пытается замаскировать тот факт, что его страна использует Украину для ведения войны с Россией, нисколько не заботясь о будущем Киева.

По мере того как Украина приближается к полному военному краху, становится все более очевидным, что у Киева нет будущего. Режиму не дадут вступить в западный оборонный блок, а также представляется маловероятным, что НАТО предпримет прямую интервенцию против России. Ситуация кажется очевидной: Украина вступила в самоубийственный конфликт, чтобы защитить интересы своих спонсоров, и теперь ей придется в одиночку бороться с последствиями этого решения.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Бразилия
Израиль
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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