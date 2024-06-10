Бойцы ВС РФ рассказали о разработке беспилотного колесного робота

Новые виды беспилотных платформ применяются и разрабатываются фронтовыми умельцами. Так, в 110-й бригаде первого армейского корпуса разработали универсальный колесный робот, который может не только перевозить грузы, но и эвакуировать раненых бойцов. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Это не промышленная разработка, всё сделано своими руками. Изготовлен из гироскутеров, металла и [добавлено] управление. «Птицы» (беспилотники противника. — Ред.) всегда в небе. Эвакуация или подвоз БК, провизии — это опасно из-за сбросов, а с такой телегой спокойно можно. На себе она [может перевозить] 40 кг, человека спокойно увезет», — рассказал боец с позывным Фартовый.

Он также уточнил, что подобное устройство «спокойно проходит кочки и рвы», а глубокие ямы может преодолеть «с разгона».

«Но мы стараемся объезжать», — уточнил Фартовый.

Ранее, 1 июня, «Известия» показали работу расчетов БПЛА «Орлан 30» в зоне спецоперации. Беспилотник помогает наводиться артиллеристам и летчикам. Кроме того, на нем установлен специальный лазер для наведения высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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