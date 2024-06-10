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Военное обозрение

«Рой дронов может заменить РСЗО «Ураган»: на вооружении ВС РФ замечен беспилотник с кассетой мин

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Источник изображения: topwar.ru

В зоне проведения СВО на вооружении ВС РФ замечен беспилотник, оснащенный необычной системой. В качестве груза выступает не ударное вооружение или разведывательное оборудование, а 220-мм снаряд 9М27К3 от РСЗО БМ-27 «Ураган» с особой начинкой.

БПЛА получили к настоящему времени широкое распространение, но комбинация снаряда, предназначенного для РСЗО, и FPV-беспилотника ранее не встречалась

- говорится в издании Army Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагает автор, если сформировать группу из нескольких таких беспилотников, то она будет в состоянии установить обширное минное заграждение.

Рой БПЛА, оснащенных такими снарядами, мог бы выполнять ту же задачу, что и БМ-27. Несомненно, эффект от данной замены был бы удивительным

- указывается в издании.

Однако это потребует промышленного производства, а не изготовления в кустарных условиях, как в описанном примере.

Со своей стороны отметим, что дальность огня «Урагана» составляет 35 км, в то время как FPV-дроны в основном работают на линии боевого соприкосновения и прилегающей к ней местности, редко залетая в глубокий тыл противника.

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Страны
Россия
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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