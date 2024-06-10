Блинкен утверждает, что США стремятся не допустить мирового конфликта

В основе этого лежит международный порядок, отметил Госсекретарь Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон стремится не допустить конфликт мирового масштаба. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу CBS.

Как следует из стенограммы интервью, распространенной пресс-службой Госдепартамента США, шефа американской дипломатии попросили прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о возможном ответе Москвы на поставки Западом оружия для ударов по России. По утверждению Блинкена, отстаиваемый США миропорядок, основанный на правилах, "оспаривается, но [по-прежнему] прочен", что якобы находит подтверждение в усилиях Запада по оказанию военной помощи Украине.

"После двух мировых войн мы хотели сделать все возможное, чтобы не допустить третьей. И в основе этого лежит международный порядок, понимание того, что одна страна не может силой попросту нарушать территорию другого государства, изменять силой его границы, отнимать территорию, пытаться повлиять на его будущее", - утверждал Блинкен. "Если сейчас мы не будем отстаивать эти правила, то мы рискуем стать свидетелями того, что произошло во времена, которые мы вспоминаем сегодня", - заявил госсекретарь США, сопровождая президента Джо Байдена в поездке во Францию. Там американский президент примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Российский лидер в среду на встрече с представителями ведущих мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что Москва размышляет над ответом на поставки оружия для ударов по РФ. По словам президента России Владимира Путина, возможным вариантом была бы аналогичная поставка - в те регионы мира, откуда могут наноситься "чувствительные удары" по объектам стран Запада.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания этих законопроектов главой государства Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений на сумму $400 млн.

Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта.