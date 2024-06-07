Войти
Военное обозрение

Главком ВСУ Сырский начал «оптимизацию» Генштаба под стандарты НАТО

148
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Украины продолжают совершенствовать свою структуру, чтобы соответствовать стандартам НАТО на момент вступления в альянс. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Украинский главком анонсировал сокращение подразделений Генштаба с целью оптимизации для более эффективной системы командования и исключения дублирования функций. Изменения будут проводиться, несмотря на участие ВСУ в боевых действиях, поскольку война — войной, а к вступлению в НАТО нужно готовиться заранее. Куда будут отправлены сокращенные генералы и полковники, пока никто не знает, скорей всего, в отставку. Это еще больше добавит «любви» со стороны военных к Сырскому.

Как заявил сам Сырский, сейчас командование ВСУ планирует «на десятилетия вперед», готовясь присоединиться к западным армиям. Кроме оптимизации Генштаба, также планируется формирование новых сил, в частности беспилотных систем.

Впервые мы планируем на десятилетие вперед. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО.

— заявил генерал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что в ближайшее время Украина не получит приглашение в НАТО, а Джо Байден вообще заявил, что США Украина в составе альянса не нужна от слова совсем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
17.06.2009
Зачет автоматом
03.12.2008
В информационной войне превосходство в военной мощи не гарантирует от поражения
23.10.2008
Не думать о "вертушке" свысока
01.10.2008
Дроны наступают
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
04.09.2008
Украина и Польша ввяжутся в воздушный бой. Запустив совместное производство самолетов-разведчиков
28.11.2007
НАТО вызывает наши вертолеты. Военный комитет блока предложил взять у России в аренду лучшие "вертушки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК