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Военное обозрение

В зоне СВО российский FPV-дрон поразил в лоб БМП Bradley американского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Операторы беспилотников-камикадзе, несущие службу в ВС России, играют сейчас одну из ключевых ролей в боевых действиях на фронтах спецоперации, уничтожая живую силу и технику противника. Так, сегодня в сети интернет были опубликованы кадры, на которых в зоне СВО российский FPV-дрон поразил в лоб стоящую на вооружении украинской армии БМП M2A2 Bradley американского производства.

Вражеская техника двигалась по проселочной дороге, когда совершенно неожиданно прямо перед ней оказался российский барражирующий боеприпас. Его камера зафиксировала резкое сближение с бронетехникой противника.


Такие камеры позволяют наносить удары по противнику с ювелирной точностью, причиняя ему существенный урон на всех направлениях.

Барражирующие боеприпасы влетают в окна и двери помещений, где располагаются вражеские военнослужащие. А также в блиндажи и окопы. Двигаясь по сложной траектории, они способны преодолевать укрепления противника или находить уязвимые места в его защите. FPV-дроны могут эффективно действовать как в светлое время суток, так и ночью.


Для вражеской бронетехники они стали настоящим кошмаром, появляясь внезапно и поражая ее. В последнее время именно дроны-камикадзе стали, вероятно, наиболее действенным инструментом борьбы со всеми видами бронированной военной техники, включая танки. Из-за угроз, которые представляют FPV-дроны, противник начинает использовать для защиты всевозможные дополнительные приспособления.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
США
Продукция
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