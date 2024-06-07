«Наносят тяжелые удары по бронетехнике»: США закупили дроны-камикадзе Hero-120SF

Источник изображения: topwar.ru

Американское правительство заключило контракт стоимостью $73,5 млн с компаниями uVision и Mistral, предусматривающий поставку дронов-камикадзе Hero-120SF командованию сил специальных операций США. Как ожидается, сделка будет закрыта к маю 2029 года.

Hero-120SF представляет собой комплекс противотанковых барражирующих боеприпасов средней дальности, предназначенных для нанесения тяжелых ударов по бронированной технике

- отмечается в сообщении uVision.

Как заявляется, конструкция дрона адаптирована для проведения специальных операций благодаря увеличенной грузоподъемности, усовершенствованным системам наведения и гибкости развертывания.

Производство будет осуществляться на мощностях израильской компании uVision в Вирджинии и открытом в марте заводе SAIC.

Источник изображения: topwar.ru

Продолжительность полета Hero-120SF, оборудованного электрическим приводом, может составлять до 60 минут. Дрон может преодолевать максимальное расстояние в 60 км и работать на высоте от 360 до 900 метров, выискивая цель. Беспилотник оснащается как противотанковой, так и противопехотной боеголовкой усиленного действия. В базовой комплектации Hero-120 беспилотник имеет вес 14,5 кг, масса БЧ - 4,5 кг.

Беспилотник оборудован тремя электронно-оптическими камерами с возможностью ИК-наблюдения. Для пневматического запуска Hero-120SF используется как одинарная ПУ, так и многозарядная (в состоянии «отстреливать» 4-12 дронов), которая может быть размещена на мобильной платформе.