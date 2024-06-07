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РИА Новости

Доклад о преступлениях Киева направят Путину после утверждения парламентом

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Госдума и Совфед 10 июня утвердят доклад о преступлениях Киева и направит Путину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Утверждение доклада о преступлениях киевского режима против детей состоится на заседании парламентской комиссии 10 июня, после утверждения палатами парламента, доклад будет направлен президенту России Владимиру Путину, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"На следующем заседании, 10 числа, состоится утверждение доклада членами комиссии, будут презентованы основные его блоки и темы, которые будут освещены в докладе. Следующим шагом будет утверждение двумя палатами парламента, после этого подписанный двумя спикерами палат доклад уходит президенту", - сказала Кузнецова.

Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса.

Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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