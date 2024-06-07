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ТАСС

Комплексы "Бастион" Балтфлота отработали нанесение ракетных ударов по морским целям

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Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника
Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали уничтожение кораблей условного противника ракетными комплексами "Бастион" в рамках тактических учений, на одном из полигонов вблизи побережья Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"На учениях расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" выполнили электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что средства объективного контроля подтвердили "поражение" обозначенных целей.

Мобильные пусковые установки в ходе учений после совершения многокилометрового марша были с ходу развернуты в заданном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, после совершения электронных пусков ракет по отряду кораблей условного противника, ракетчики скрытно сменили огневую позицию.

Во время выполнения пусков ракетчики также решали задачи по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.

В учениях было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники, сказали в пресс-службе. Боевые расчеты береговых противокорабельных комплексов "Бастион" Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья области и исключительной экономической зоны России на Калининградском направлении.

"Бастион" - береговой ракетный комплекс (БРК) предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Пусковая установка БРК "Бастион" несет сверхзвуковые ракеты "Оникс" с дальностью стрельбы, по различным источникам, 300-500 км. Интервал между пусками двух боеприпасов составляет 2,5 секунды, а скорость "Оникса" в 2,5 раза превышает скорость звука. 

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Россия
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Бастион
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