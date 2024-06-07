Комплексы "Бастион" Балтфлота отработали нанесение ракетных ударов по морским целям

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали уничтожение кораблей условного противника ракетными комплексами "Бастион" в рамках тактических учений, на одном из полигонов вблизи побережья Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"На учениях расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" выполнили электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что средства объективного контроля подтвердили "поражение" обозначенных целей.

Мобильные пусковые установки в ходе учений после совершения многокилометрового марша были с ходу развернуты в заданном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, после совершения электронных пусков ракет по отряду кораблей условного противника, ракетчики скрытно сменили огневую позицию.

Во время выполнения пусков ракетчики также решали задачи по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.

В учениях было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники, сказали в пресс-службе. Боевые расчеты береговых противокорабельных комплексов "Бастион" Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья области и исключительной экономической зоны России на Калининградском направлении.

"Бастион" - береговой ракетный комплекс (БРК) предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Пусковая установка БРК "Бастион" несет сверхзвуковые ракеты "Оникс" с дальностью стрельбы, по различным источникам, 300-500 км. Интервал между пусками двух боеприпасов составляет 2,5 секунды, а скорость "Оникса" в 2,5 раза превышает скорость звука.