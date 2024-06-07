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ТАСС

Белый дом признал сложность ситуации на поле боя на Украине

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер отверг возможность ведения на этом этапе переговоров по урегулированию из-за якобы неготовности Москвы

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Администрация США не отрицает, что ситуация на поле боя на Украине для Киева в настоящее время сложная. Это подтвердил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Я не буду бросать вызов вашей характеристике относительно того, насколько сложная сейчас ситуация. Думаю, она довольно сложная", - заявил представитель Белого дома, комментируя ход военных действий на Украине на семинаре в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне.

Одновременно Файнер предпринял попытку принизить значение успехов России в ходе специальной военной операции на Украине и провала прошлогоднего контрнаступления, предпринятого Киевом. С точки зрения заместителя помощника президента, в США, "вероятно, была нереалистичная степень оптимизма" по поводу контрнаступления. А теперь на Западе есть, "вероятно, ненадлежащая степень негатива и пессимизма" насчет нынешних наступательных операций России, полагает советник американского лидера. "Россия добилась успеха в том, чтобы взять [под контроль] узкую полоску территории фактически вдоль своей границы, что ни мы, ни, думаю, Украина, не рассматриваем как стратегически важное развитие событий в плане траектории войны в целом. Не считаю, что мы это видим как период стратегической опасности, невзирая на то, как сложна сейчас ситуация на поле боя. <...> Наступление [России] в основном остановлено", - утверждал Файнер.

Кроме того, он отверг возможность ведения на этом этапе переговоров по урегулированию на Украине, обвиняя в неготовности к этому Москву. По версии Файнера, реальность заключается в том, что США не видят "никаких признаков <...> серьезного настроя" властей России "на прекращение войны на условиях, которые были бы приемлемы для мирового сообщества или Украины, которые бы уважали фундаментальные положения Устава ООН, суверенитет, территориальную целостность". "Стратегическая цель для всех нас (Запада - прим. ТАСС) должна заключаться в том, чтобы не допустить, чтобы Россия почувствовала, что время на ее стороне", - полагает Файнер.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинской стороны. Однако, так как Россию многократно обманывали в ситуации вокруг Украины, теперь она должна понимать, "с кем и как иметь дело" и в какой степени кому можно доверять, отмечал президент. Он указывал, что договоренности должны быть основаны на проекте стамбульских соглашений 2022 года, но учитывать сегодняшние реалии. 

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