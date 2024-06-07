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ЦАМТО

Рособоронэкспорт подписал генеральное соглашение о сотрудничестве с Правительством Иркутской области

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Истребитель Су-30СМ ВКС РФ, находящийся на модернизации на Иркутском авиационном заводе
Истребитель Су-30СМ ВКС РФ, находящийся на модернизации на Иркутском авиационном заводе.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 6 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) и Правительство Иркутской области 6 июня подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.

Мероприятие прошло в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение актуализирует ранее действовавший документ от 2003 года, определяет основы сотрудничества и взаимодействия Рособоронэкспорта и Правительства Иркутской области в новых условиях. Регион и Рособоронэкспорт продолжат развитие научно-технического и производственного потенциала организаций ОПК, будут работать над увеличением объемов экспорта продукции военного, специального, гражданского и двойного назначения в ходе военно-технического сотрудничества России с другими странами.

"Расширение партнерства с российскими регионами – один из главных векторов в деятельности Рособоронэкспорта. В частности, мы самым активным образом взаимодействуем с авиапромышленным флагманом Иркутской области – Иркутским авиационным заводом в составе Объединенной авиастроительной корпорации. Колоссальный конструкторский и производственный опыт авиастроителей ИАЗ, которые в августе отметят 90-летний юбилей завода, востребован и за рубежом: в разные годы продукция ИАЗ поставлялась в 40 стран мира, – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Сегодня это предприятие наращивает мощности и реализует проекты как в рамках ГОЗ, так и ВТС, модернизируя и выпуская новейшие многофункциональные истребители типа Су-30 и учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130. Начиная с 2001 года, совокупно более 400 ед. Су-30 и Як-130 вошли в состав ВВС десятка стран, при этом в текущем портфеле заказов Рособоронэкспорта – порядка 50 этих машин".

Среди направлений сотрудничества, определяемых подписанным Соглашением, выделяются разработка целевых программ по увеличению объемов экспорта. Кроме того, партнерство будет содействовать проведению прикладных исследований по разработке и производству перспективных высокотехнологичных экспортно-ориентированных образцов продукции и передовых технологий. Также соглашение поможет разработать меры поддержки организаций-участников ВТС, в том числе попавших под влияние санкций со стороны недобросовестных иностранных государств, и обеспечить правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности за рубежом.

"Правительство Иркутской области стремится к расширению экспортных возможностей предприятий, продвигает на внешние рынки инновационные проекты, привлекает местные организации к участию в международных выставках. Безусловно, данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию Иркутской области, которая является одним из крупнейших и перспективных регионов России, обладающим обширными природными ресурсами, научным, промышленным и инновационным потенциалом. Большой объем нашей продукции в портфеле Рособоронэкспорта говорит о ее высоком качестве и конкурентоспособности предприятий области", – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В соответствии с соглашением, стороны обеспечивают участие представителей Рособоронэкспорта в заседаниях совещательных органов Правительства Иркутской области, а представителей Правительства области – в заседаниях совещательных органов Рособоронэкспорта по вопросам, затрагивающим общие интересы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Як-130
Компании
ИАЗ
ОАК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Гособоронзаказ
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