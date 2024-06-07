В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск

Минобороны Казахстана: ВС подняли по тревоге в рамках проведения занятий

АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики.

"Личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности. С этих мероприятий в вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует первого июня и завершается 31 октября 2024 года. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах. Проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями.

"Проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава", - отметили в министерстве.