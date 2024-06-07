Войти
Lenta.ru

США второй раз за неделю провели пуск «Минитмена»

149
0
0
Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress.com
Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress.com.

США провели второй за неделю учебный пуск МБР Minuteman III

Космические силы США провели второй за неделю учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III («Минитмен-3»). Об этом говорится на сайте базы космических сил Ванденберг, передает ТАСС.

«Не оснащенная боезарядом межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы Ванденберг американских космических сил 6 июня в 01:46 по местному времени (11:46 мск — прим. «Ленты ру»)», — говорится в сообщении.

Прошлый учебный пуск состоялся во вторник, 4 июня. Целью мероприятий названо желание показать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания.

В марте стало известно, что летные испытания новой МБР Военно-воздушных сил США LGM-35A Sentinel отложили более чем на два года. Тесты проведут не ранее 2026 года. Программу разработки Sentinel пересматривают после того, как ее стоимость на 37 процентов превысила прогнозируемые показатели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Minuteman
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
30.08.2012
Барак Обама: военно-политические итоги президентства. Часть 1
23.12.2011
«Мне страшно представить мир без ядерного оружия»
14.01.2010
Чего стоил ядерный паритет
10.09.2008
Россия и США начали "войну нервов"
29.02.2008
Железнодорожный ракетный комплекс прибыл на конечную
13.06.2007
В лабиринте асимметричных ответов. Где и как искать ахиллесову пяту у зарубежных вооружений
04.06.2007
В ЛАБИРИНТЕ АСИММЕТРИЧНЫХ ОТВЕТОВ. Где и как искать ахиллесову пяту у зарубежных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 01:45
  • 1794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.06 01:32
  • 1
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 06.06 21:53
  • 494
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.06 20:59
  • 2
Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»
  • 06.06 18:55
  • 1
В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
  • 06.06 18:22
  • 1
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 06.06 15:44
  • 281
Космонавтика Илона Маска
  • 06.06 10:36
  • 1
Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"
  • 06.06 09:04
  • 1
Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК